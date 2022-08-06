Время предателей в Херсонской области заканчивается

Об этом 24 каналу рассказал первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Он подчеркнул, что время предателей в Херсонской области уже заканчивается.

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По его мнению, люди, которые предали свою страну и свой народ, перешли на сторону оккупантов, допустили серьезную ошибку.

Предателей всегда используют, а затем от них отказываются. То, что мы видим сегодня, означает, что этот процесс уже начался в Херсонской области,

– считает Соболевский.

Он отметил, что у некоторых коллаборантов "ухудшается самочувствие", кого-то уже начали арестовывать сами оккупанты.

"То есть россияне уже фильтруют не только украинских патриотов, но и собственных предателей, которых они использовали", – добавил он.

О покушении на гуру

Первый заместитель главы Херсонского облсовета подтвердил, что он находился в тяжелом состоянии. Впоследствии появилась информация, что гауляйтера Новой Каховки виталия гуру не удалось спасти, он умер по дороге в Крым.

Соболевский рассказал, что гуру принимал участие в организации в ограблении наших фермеров и фильтрации бывших участников АТО и СБУ.

То есть он сдавал наших активистов… Неизвестно, кто это совершил, но я считаю, что он получил то, чего заслуживал,

– добавил он.

Соболевский говорит, что время предателей в Херсонской области заканчивается: видео



К слову, охота на гауляйтеров Херсонской области дает свои результаты. В частности, вероятно, "привет" от партизан получил предатель владимир сальдо. По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, сальдо отравился "несвежим алкоголем".

Вместо него исполнять обязанности будет ФСБ-шник сергей елисеев. Эксперты считают, что это был вынужденный шаг оккупантов.

В то же время покушение на гуру совершили 6 августа в его же доме. Вскоре сообщили, что гауляйтера госпитализировали в местную больницу. СМИ оккупантов сообщают, что в гуру могли стрелять из пистолета Макарова. Никаких деталей пока не раскрывают.