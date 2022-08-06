Час зрадників на Херсонщині закінчується

Про це 24 каналу розповів перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Він наголосив, що час зрадників на Херсонщині вже закінчується.

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На його думку, люди, які зрадили свою країну та свій народ, перейшли на бік окупантів, допустилися серйозної помилки.

Зрадників завжди використовують, а потім від них відмовляються. Те, що ми бачимо сьогодні, означає, що цей процес вже почався на Херсонщині,

– вважає Соболевський.

Він наголосив, що в деяких колаборантів "погіршується самопочуття", когось вже почали заарештовувати самі окупанти.

"Тобто росіяни вже фільтрують не лише українських патріотів, а й власних зрадників, які вони використовували", – додав він.

Про замах на гуру

Перший заступник голови Херсонської облради підтвердив, що він був у важкому стані. Згодом з’явилася інформація, що гауляйтера Нової Каховки віталія гуру не вдалося врятувати, він помер дорогою до Криму.

Соболевський розповів, що гуру приймав участь в організації у пограбуванні наших фермерів та фільтрації колишніх учасників АТО та СБУ.

Тобто він здавав наших активістів… Невідомо, хто це скоїв, але я вважаю, що він отримав те, на що заслуговував,

– додав він.

Соболевський каже, що час зрадників на Херсонщині закінчується: відео



До слова, полювання на гауляйтерів Херсонщини дає свої результати. Зокрема, ймовірно, "привіт" від партизанів отримав зрадник владімір сальдо. За словами радника глави ОП Олексія Арестовича, сальдо отруївся "несвіжим алкоголем".

Замість нього виконувати обов'язки буде ФСБ-шник сергій єлісєєв. Експерти вважають, що це був вимушений крок окупантів.

Водночас замах на гуру здійснили 6 серпня у його ж будинку. Невдовзі повідомили, що гауляйтера госпіталізували до місцевої лікарні. ЗМІ окупантів повідомляють, що у гуру могли стріляти з пістолета Макарова. Жодних деталей наразі не розкривають.