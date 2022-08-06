Вместе с тем, враг продолжает интенсивно обстреливать мирные населенные пункты Николаевщины и Запорожья, а также стягивает свои резервы в регион. Об актуальной ситуации и потерях противника по состоянию на 11:00 6 августа рассказали в оперативном командовании "Юг".

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Ситуация на Юге Украины 6 августа

По информации ОК "Юг", российские оккупанты продолжают вести боевые действия вдоль занятого рубежа обороны. В своей тактике захватчики предпочитают ракетно-артиллерийские и авиационные удары.

В ночь на 6 августа противник атаковал парами ударных вертолетов Ка-52 в направлении освобожденных ранее украинскими защитниками и защитницами населенных пунктов Херсонской области. К счастью, обошлось без потерь среди украинских военных.

Кроме того, враг дважды ударил ракетными системами залпового огня по населенным пунктам Николаевщины. В областном центре зафиксирован огонь россиян по промышленной инфраструктуре и жилых кварталах. Для этого захватчики использовали 12 реактивных снарядов, тяжелые ранения получили 2 человека. Еще 2 снаряда попали между населенными пунктами Баштанского района, прошло без потерь.

Вместе с тем среди ночи россияне снова низко ударили по окрестностям Никополя из реактивных систем залпового огня типа "Град". Повреждены 37 домов и 2 автомобиля, впрочем, прошло без жертв среди населения.

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Потери врага

К слову, ВСУ продолжают отвечать на циничные обстрелы россиян на Юге – выполняя огневые задачи, наши защитники и защитницы из ракетно-артиллерийских подразделений ликвидировали не менее:

39 российских оккупантов ;

; 6 единиц автомобильной техники врага, в том числе и бронированной.

В Военно-морских силах ВСУ уточнили, что на Херсонском направлении за прошедшие сутки наши воины уничтожили 3 боевых бронированных машин, 3 единицы автомобильной техники, а также 1 состав врага с боекомплектом.

Добавим, что в Черном море ситуация значительных изменений не претерпела. 10 кораблей флота страны-агрессора продолжают маневрировать вдоль побережья временно оккупированного Крыма в направлении Новороссийска. Среди них – 2 надводных и 2 подводных ракетоносца, снаряженных 24-ю крылатыми ракетами "Калибр".

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