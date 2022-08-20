Такое заявление минобороны россии сделало 20 августа. Теперь кремль "собирает доказательства причастности Украины" и жалуется на "химический терроризм".

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Что же произошло у оккупантов

минобороны россии заявило, что 31 июля в больницы попали оккупанты, которые "выполняли задачи" в Запорожской области и отравились. россия утверждает, что в крови захватчиков обнаружили ботулотоксин типа "В".

Поэтому теперь в москве угрожают "сбором доказательств" якобы "химического терроризма Украины", из-за чего отравились россияне, решившие "выполнять задачи" на чужой территории. Планируют ли россияне объяснять в своих "доказательствах", что они забыли на Запорожье? Маловероятно, но стоило бы.

Кроме того, на фоне заявлений об "украинском химическом терроризме" оккупанты анонсировали дополнительные расследования по отравлению коллаборанта владимира сальдо.

Что там с сальдо

В начале августа гауляйтер Херсона сальдо заявил, что прекращает выполнять свои "обязанности". Мол, пора ему пойти на больничный. Взамен сальдо поставили россиянина – представителя фсб сергея елисеева. Эксперты говорят, что так кремль готовит оккупированные территории к аннексии россии.

В МВД Украины накануне заявляли, что располагают информацией, что у сальдо – очень тяжелое отравление, он в медикаментозной коме находится в москве. Своими заявлениями россия это подтвердила.

Заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский подчеркнул, что россияне уже начали избавляться от коллаборантов. Именно россияне стоят за отравлениями.

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