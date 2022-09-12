Про смерть сальдо 24 каналу повідомили джерела в розвідці. Окупанти отруїли його, аби перекинути так звану "владу".

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Пропагандисти видаляють публікації

До речі, публікації про смерть сальдо у російських ЗМІ прибрали. Повторюють історію з жиріновським, смерть якого пропагандисти теж "відтерміновували".

Навіть зрадник кирило стремоусов написав прощальний пост у своєму телеграм-каналі, але раптово текст зник.

За інформацією джерел, повідомлення видаляють, бо інші колаборанти боятимуться. Депутат обласної ради Сергій Хлань зауважив, що зрадники та їх оточення зараз перебувають у паніці.

Новини про смерть сальдо / скриншот з російських ЗМІ:

Що цьому передувало

На початку серпня гауляйтер Херсонщини заявив, що припиняє виконувати свої "обов'язки" та йде на лікарняний.

Загарбники швидко знайшли заміну. Замість сальдо "призначили" росіянина – представника фсб сєргея єлісєєва.

Сам зрадник спочатку говорив, нібито його самопочуття – наслідок ускладнень коронавірусу. Потім з'явилась інформація, що його отруїли.

В МВС України підтвердили, що в сальдо – дуже важке отруєння, він у медикаментозній комі. Окупанти начебто повезли зрадника до Криму, а потім – до Москви.

Росіяни, аби замести сліди, заявляли, нібито до отруєння сальдо причетна покоївка та кухар.

Потім пропагандисти традиційно почали розганяти тези "про причетність України". На тлі заяв про "український хімічний тероризм" окупанти анонсували додаткові розслідування щодо отруєння сальдо.

Колаборантів міняють на фсб-шників

Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський пояснив, що таким чином росіяни вже почали позбуватись колаборантів. Усіх хочуть замінити на фсб-шників.

За словами депутат облради Сергія Хланя, фсб хоче взяти повний контроль над усією Херсонською областю. Щоправда, повністю відмовитись від колаборантів окупанти не можуть. Військовий додав, що загарбники збираються "призначати" зрадників на посади в місцевому самоврядуванні.

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