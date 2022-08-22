Так спершу думав й херсонський активіст Володимир Молчанов, адже сальдо відомий тим, що може зникнути, коли стає гаряче. Про це активіст розповів 24 каналу.

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сальдо "скинули" його ж люди

Молчанов пояснив, що колишній гауляйтер балансував між двома центрами впливу на себе, такими як "кірієнко – патрушев" та "шойгу – кадиров". Так звані клани російської влади перебувають у стані перманентної війни, яка на Херсонщині набувала рис міжусобного гарячого конфлікту.

сальдо "скинули" явно люди "патрушева – кірієнка" – уряд, який він свого часу сам призначив з росіян,

– зауважив активіст.

За його словами, так званий уряд не відзначився ні спробами взяти ситуацію під контроль, ні спробами принести якусь "користь" окупантам, тобто був абсолютно пустим місцем. А сам сальдо виступав, як сполучна ланка у так званій адміністрації.

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Якби сальдо був здоровий – його вже повернули б

"Фейковий уряд так і не зміг опанувати ситуацію після того, як сальдо захворів. Тому зараз йому шукають заміну серед російських чиновників третього ешелону", – розповів Молчанов.

Він пояснив, що у колаборанта було завдання перелаштувати керування областю з українського механізму на російський. Хоч сальдо з цим і не впорався, він мав певні "успіхи" щодо знищення української економіки та соціальної сфери на Херсонщині.

Молчанов висловив думку, що колишній гауляйтер дійсно захворів, бо окупантам він настільки потрібний, що "вони без нього зараз, як без рук".

Якщо сальдо був би здоровий та живий – його вже б повернули. А якщо не повертають, то, ймовірно, він хворий й вони змушені шукати якусь заміну,

– припустив херсонський активіст.

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