Так, одним із керівників псевдоутворення призначили колишнього охоронця депутата-зрадника Євгена Балицького, який наразі очолює окупаційну адміністрацію в регіоні.

Важливо СБУ затримала кілерів, які хотіли вбити міністра оборони Резнікова і керівника ГУР Буданова

За завданням російських кураторів, так зване "мвс" придушує опір і залякує мешканців тимчасово окупованих територій. Для цього застосовують:

репресивні методи,

масові переслідування,

затримання громадян за надуманими приводами.

СБУ задокументували факти викрадення людей, до яких потім вчиняли насильство чи погрожували фізичною розправою.

Також колаборанти незаконно проникали до помешкань місцевих жителів, які виїхали на підконтрольну українській владі територію. Після таких "обшуків" з будинків зникають гроші, побутова техніка та інші особисті речі власників.

Крім того, фейкові правоохоронці обклали "даниною" місцевих підприємців, зокрема керівників фермерських господарств, за можливість вести комерційну діяльність.

СБУ знає про місцеперебування кожного колаборанта

Співробітники СБУ зібрали всі установчі дані на кожного колаборанта, задокументували злочинну діяльність і встановили місця їх перебування та маршрути переміщення, адже вони переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території Запоріжжя.

Ось деякі з них, які входять до "керівного складу" окупаційного органу:

Селіванов О.С. – заступник начальника "обласного" управління;

Кошель О.В. – начальник Мелітопольського міжрайонного управління;

Чудак В.В. – начальник Кам'янко-Дніпровського райвідділу;

Ракитянський С.О. – перший заступник Бердянського міськвідділу;

Орлов В.В. – начальник відділу карного розшуку Мелітопольського міжрайонного управління;

Аліпов О.Є. – заступник начальника Токмацького райвідділу;

Шопов С.П. – начальник "народної міліції" у тимчасово окупованому селищі Велика Білозерка Василівського району;

Мітленко Ю.В. – начальник паспортного столу Токмацького міжрайонного відділу;

Міхєєв В.В. – начальник "Міжрайонного управління мвс Запорізької області у місті Мелітополь".

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення кожного зрадника і колаборанта до відповідальності за злочини проти України. СБУ наголошує на невідворотності покарання за співпрацю з окупантами,

– підкреслили у Службі безпеки.