Служба безпеки Україна завадила російським кілерам здійснити серію замовних убивств представників вищого військово-політичного керівництва і громадських діячів України.

За одного вбитого обіцяли понад 100 тисяч доларів

Службі безпеки України вдалося знешкодити диверсійно-розвідувальну групу головного управління генштабу збройних сил росії, тобто ГРУ.

Зловмисники планували ліквідувати міністра оборони Олексія Резнікова та керівника Головного управління розвідки України Кирила Буданова та відомого українського активіста, ім'я якого не згадується. За вбивство кожної цілі російські "куратори" обіцяли винагороду у розмірі від 100 до 150 тисяч доларів США.