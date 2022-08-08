Служба безопасности Украины помешала российским киллерам совершить серию заказных убийств представителей высшего военно-политического руководства и общественных деятелей Украины.

За одного убитого обещали более 100 тысяч долларов

Службе безопасности Украины удалось обезвредить диверсионно-разведывательную группу главного управления генштаба вооруженных сил россии, то есть ГРУ.

Злоумышленники планировали ликвидировать министра обороны Алексея Резникова и руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова и известного украинского активиста, имя которого не упоминается. За убийство каждой цели российские "кураторы" обещали вознаграждение в размере от 100 до 150 тысяч долларов США.