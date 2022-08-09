Так, одним из руководителей псевдообразования назначили бывшего охранника депутата-предателя Евгения Балицкого, возглавляющего оккупационную администрацию в регионе.

Важно СБУ задержала киллеров, которые хотели убить министра обороны Резникова и руководителя ГУР Буданова

По заданию российских кураторов, так называемое "МВС" подавляет сопротивление и запугивает жителей временно оккупированных территорий. Для этого применяют:

репрессивные методы,

массовые преследования,

задержание граждан по надуманным поводам.

СБУ задокументировали факты похищения людей, над которыми потом совершали насилие или угрожали физической расправой.

Также коллаборанты незаконно проникали в дома местных жителей, которые выехали на подконтрольную украинским властям территорию. После таких "обысков" из домов исчезают деньги, бытовая техника и другие личные вещи владельцев.

Кроме того, фейковые правоохранители обложили "данью" местных предпринимателей, в том числе руководителей фермерских хозяйств, за возможность вести коммерческую деятельность.

СБУ знает о местонахождении каждого коллаборанта

Сотрудники СБУ собрали все учредительные данные на каждого коллаборанта, задокументировали преступную деятельность и установили места их пребывания и маршруты перемещения, ведь они прячутся от правосудия на временно оккупированной территории Запорожья.

Вот некоторые из них, входящие в "руководящий состав" оккупационного органа:

Селиванов О.С. – заместитель начальника "областного" управления;

Кошель О.В. – начальник Мелитопольского межрайонного управления;

Чудак В.В. – начальник Каменко-Днепровского райотдела;

Ракитянский С.А. – первый заместитель Бердянского горотдела;

Орлов В.В. – начальник отдела уголовного розыска Мелитопольского межрайонного управления;

Алипов О.Е. – заместитель начальника Токмакского райотдела;

Шопов С.П. – начальник "народной милиции" во временно оккупированном поселке Большая Белозерка Васильевского района;

Митленко Ю.В. – начальник паспортного стола Токмакского межрайонного отдела;

Михеев В.В. – начальник "Межрайонного управления МВС Запорожской области в городе Мелитополь".

В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению каждого предателя и коллаборанта к ответственности за преступления против Украины. СБУ отмечает неотвратимость наказания за сотрудничество с оккупантами,

– подчеркнули в Службе безопасности.