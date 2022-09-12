Окупант загинув, а томіліна перебуває в реанімації у важкому стані. Про це повідомив журналіст Констянтин Риженко.

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Це робота партизанів. Інформацію про підрив зрадниці підтвердив і депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Окупанти поки мовчать.

Хто така томіліна

Томіліна – це самопроголошена "ректорка" Херсонського державного університету. До речі, вона ще у 2015 році розповідала маячню про "американські біолабораторії в Херсоні", повторюючи методичку кремлівських пропагандистів. Тоді ж вона балотувалась на мера Херсона.

У соцмережах колаборантки ще раніше знаходили публікації сепаратистського контенту.

Колаборантка розповідає про "біолабораторії в Херсоні": відео

Сальдо, ймовірно, помер

Російські ЗМІ 12 вересня почали масово публікувати новини про смерть гауляйтера володимира сальдо. Співчувати навіть почав інший колаборант кирило стрємоусов.

Джерела 24 каналу у розвідці підтвердили, що окупанти спочатку отруїли сальдо, а потім начебто добили в лікарні.

Щоправда, згодом пропагандисти видалили публікації про смерть зрадника та навіть опублікували його відеозвернення, записане нібито сьогодні. Схоже, повторюють сценарій зі смертю жиріновського.

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