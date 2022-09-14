Уже сьогодні є багато яскравих прикладів того, що бути зрадником не дуже то й весело. Про долю колаборантів в ефірі 24 каналу розповів депутат Херсонської обласної ради та військовий ТрО Сергій Хлань.

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Колаборантам уже не солодко

Однією з останніх яскравих "пригод" колаборантів у Херсонській області є приклад тетяни томіліної – самопроголошеної "ректорки" захопленого Херсонського державного університету.

Вона агітувала за російську федерацію, кричала, що "росія тут назавжди". Її охоронця там хоронили як героя росії. Усі герої росії будуть похоронені – це правда, і найближчим часом,

– запевнив Сергій Хлань.

Сама ж томіліна після підриву в її квартирі опинилася в лікарні. Військовий висловив сподівання, що звідти вона вже ніколи не вийде.

Іншого колаборанта володимира сальдо фсбешники воскресили, щоб він записав відео. Після цього він знову пропав.

"Я так розумію, його постійно тримають у медикаментозній комі, тобто в штучній", – припускає депутат Херсонської облради.

Наостанок він пригадав і колаборанта кіріла стремоусова, який записує відео про те, що буцімто херсонцям "потрібен мир, а українці йдуть їсти їхніх дітей".

Ще пів року тому Херсон і Херсонщина жили мирним життям, доволі потужно розвивалися, поки не прийшла оця нечисть,

– заявив політик.

У колаборантів мало варіантів

Сергій Хлань переконаний, що в колаборантів не так багато варіантів щодо їхнього майбутнього. Найперший передбачає, що їх вб'ють або відправлять у медикаментозну кому самі фсбешники.

Або до них дістанеться рух опору, або після звільнення (окупованих територій – 24 канал) вони сядуть на довічне. Інших варіантів у колаборантів просто немає,

– запевнив Сергій Хлань.

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