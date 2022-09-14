Ми отримали чергову ілюстрацію фрази "своїх не кидаємо". Успішний контрнаступ ЗСУ настільки жахає окупантів, що вони буквально відмовляються воювати за "дружні республіки".

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Мобілізовані з Луганська не хочуть на війну

Маємо можливість спостерігати за черговим бунтом на кораблі. Так, до пункту дислокації у Луганську повернулися мобілізовані бойовики. Ті самі, кому вдалося врятуватися під час контрнаступу ЗСУ на Харківщині.

І, ясна річ, що їх відразу ж прибігли зустрічати жінки, матері та діти. Рідні окупантів також влаштували справжнісінький бунт. Вони зазначили, що нікуди своїх чоловіків не відпустять. Мовляв, ті уже набавилися у війну. Тож ні в якому разі не допомагатимуть "братньому народу" зі ще однієї псевдореспубліки.

Бунт був чималим. Тож туди довелося зігнати й силовиків. У мережу виклали відео з тим, що відбувалося біля місця дислокації. Правда, достеменно невідомо, яким був фінал цього збіговиська.

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Під відео одна з жінок написала коментар, який демонструє настрій рідних бойовиків.

Хлопці ледве вибралися, їх кинули офіцери, їх бомбили. Там було жахіття. У них згорів одяг, а коли потім вибралися, їх додому не впускали та хотіли кинути в "днр",

– наголосила вона.

Тим часом на Луганщині бої тривають

Як зазначили у Луганській ОВА, в області продовжують точитися бої за кожен населений пункт. Успішний контрнаступ ЗСУ на Харківщині змусив ворога також змістити акценти. Тепер окупанти не так прагнуть наступати, як намагаються утримувати захоплені раніше території.

Водночас, підкреслюють в ОВА, зросла кількість обстрілів. Окупанти минулої ночі активно били по позиціях наших військових. 4 рази атакували з РСЗВ, 14 – з артилерії, 13 – з мінометів, 2 – з танків.

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