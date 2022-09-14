Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) прогнозують подальше просування ЗСУ за річкою Оскіл. За їхніми даними, українські військові продовжують наземні атаки, щоб створити загрозу ворогу за цією річкою.

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Лінія фронту змістилася

Українські захисники перетнули її вбрід у Боровій, що недалеко від адмінкордону Луганської області. Це свідчить про те, що ЗСУ послідовно та впевнено витісняють ворога до державних кордонів.

Аналітики ISW вважають, що у російської армії немає достатньо сил, щоб стримати просування ЗСУ. Опираючись на інформацію від проросійських блогерів, експерти стверджують, що річка Оскіл є новою лінією фронту.



Онлайн-карта бойових дій станом на 14 вересня 2022 року / скриншот з Deep State

Важливо російська армія не може втримати весь фронт, – Нарожний пояснив успіх ЗСУ на Харківщині

Контрнаступ ЗСУ: останні новини

ЗСУ дивують приголомшливими результатами на Харківщині. Там вони деокупували вже більш ніж 300 населених пунктів .

. Зазначимо, що заступниця міністра оборони Ганна Маляр раніше повідомляла що українським захисникам вдалося звільнити від загарбників понад 6 тисяч квадратних кілометрів території.

У Пентагоні сказали, що не здивовані успіхам української армії. Проте іронічно додали, що приголомшені контрнаступом ЗСУ виявилися радше росіяни.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що ворог у паніці втікає з Херсонщини. Майже вся територія області під вогневим контролем ЗСУ.

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