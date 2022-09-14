Аналитики Института изучения войны (ISW) прогнозируют дальнейшее продвижение ВСУ по реке Оскол. По их данным, украинские военные продолжают наземные атаки, чтобы создать угрозу врагу по этой реке.

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Линия фронта сместилась

Украинские защитники пересекли ее вброд в Боровой, что недалеко от админграницы Луганской области. Это свидетельствует о том, что ВСУ последовательно и уверенно вытесняют врага на государственные границы.

Аналитики ISW считают, что у российской армии нет достаточно сил, чтобы сдержать продвижение ВСУ. Опираясь на информацию от пророссийских блоггеров, эксперты утверждают, что река Оскол является новой линией фронта .



Онлайн-карта боевых действий по состоянию на 14 сентября 2022 года / скриншот из Deep State

Важно российская армия не может удержать весь фронт, – Нарожный объяснил успех ВСУ на Харьковщине

Контрнаступление ВСУ: последние новости

ВСУ удивляют ошеломляющими результатами в Харьковской области. Там они деоккупировали уже более 300 населенных пунктов .

. Отметим, что заместитель министра обороны Анна Маляр ранее сообщала, что украинским защитникам удалось освободить от захватчиков более 6 тысяч квадратных километров территории.

В Пентагоне сказали, что не удивлены успехам украинской армии. Однако иронически добавили, что ошеломленные контрнаступлением ВСУ оказались скорее россияне.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что враг в панике убегает из Херсона. Почти вся территория области находится под огневым контролем ВСУ.

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