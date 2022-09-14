В отличие от оккупантов, украинские военные лучше обучены, более профессиональны и более мотивированы. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

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Причины успеха ВСУ

Эксперт отметил, что российской армии по количеству недостаточно, чтобы удерживать такой огромный фронт, который они имеют в Украине.

Это 200 тысяч человек на 1300 километров – этого мало. Если выставить их на одну площадь, то они будут стоять 30 метров друг от друга. Мы понимаем, что не все солдаты стоят на передовой. Есть еще танковые войска, артиллеристы, ремонтники, повара и т.д. Просто их недостаточно,

– объяснил специалист.

По его мнению, ВСУ совершили отвлекающий маневр, удерживая в напряжении врага на Херсонщине.

"Элитные войска, которые должны были оказывать сопротивление, отвели с Харьковщины на Херсонщину. После этого ВСУ ударили и прорвали от 2 до 5 километров участок "первой линии" обороны, завели туда бронетанковые войска, а дальше уже "дело техники". Наши войска высокомобильные, и мы увидели, что через три дня ВСУ были уже на 50 километров в тылу противника", – рассказал Нарожный.

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Есть ли у оккупантов мотивация

По словам обозревателя, как у россиян, так и у "лднровцев" нет достаточно мотивации для войны.

"Они понимают, что работают для россиян "живым щитом". То есть просто бросают их в самые горячие точки, под наиболее мотивированные украинские войска. Россияне пришли "заработать три копейки", а здесь оказывается, что по ним работает высокоточная артиллерия, очень грамотные украинские армейцы и эти "три копейки" заработать будет очень тяжело", – считает эксперт.

Он добавил, что так же не верит в то, что белорусы, если решатся пойти войной против Украины, будут каким-то образом мотивированы.

Какая может быть мотивация? Они пришли "завоевать немножко территорий". Прекрасно все понимают, как живут в диктаторском режиме, когда им врут. Все понимают, что здесь нет никаких фашистов и давления на русскоязычное население – все те сказочки, которые рассказывала годами российская пропаганда,

– подчеркнул специалист.

По его мнению, сегодня россия пытается вести "колониальную войну" против Украины.

"С их стороны – низкомотивированные, но в большом количестве солдаты, с нашей стороны – меньшее количество, но высокая мотивация, высокая обученость, высокая мобильность и хорошее американское вооружение", – резюмировал Нарожный.

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