Нелепость российских подходов к войне показало не только контрнаступление на Харьковщине, но и оборона Киева. Об этом 24 каналу рассказал нацгвардеец Виталий Маркив.
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Военный отметил, что противник адаптируется к действиям ВСУ, поэтому одно и то же не проходит и не пройдет на поле боя.
Это прекрасно понимает высшее военное руководство, и я уверен, что с каждым разом мы будем делать что-нибудь новое. У нас еще есть что продемонстрировать противнику, есть много новых идей. Но разница между нами и ними в том, что россияне воюют еще по советским меркам – "по книге". Это можно понять по их обеспечению, их комплектации,
– объяснил нацгвардеец.
По его словам, украинские военные находят железные шлемы советского образца в "новейших чехлах", которые ни от чего не защищают.
"Мы увидели, как изменилась их тактика во время штурма Киева и области, когда они шли напролом. Они думали о своей непобедимости, которая им позволит все. Противник обломал зубы под Киевом, ему до столицы, "как до неба раком" – это 100 процентов. Киев выстоял, это действительно украинский город-герой", – добавил Маркив.
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По его мнению, после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области, скорее всего, противник перегруппируется и будет действовать по-другому.
"Но я уверен, что военное руководство страны к этому готово, и мы покажем что-то новое и неожиданное для них. Им останется только сдаваться, оставлять оружие и уходить туда, откуда они пришли", – резюмировал нацгвардиец.
Успешное контрнаступление ВСУ в Харьковской области: что известно
- Вооруженные Силы Украины освободили от российских войск уже 3800 квадратных километров Харьковщины. Количество деоккупированных городов и сел достигло 300. Приблизительно 150 тысяч украинцев стали свободными от оккупации.
- 8 сентября президент Владимир Зеленский официально подтвердил, что ВСУ освободили город Балаклею. 9 сентября Нацгвардия сообщила, что удалось освободить село Волохов Яр;
- 11 сентября ВСУ освободили Новую Гусаровку возле Балаклеи. Украинские герои также освободили город Купянск. Село Савинцы и Мартово тоже вернулись под контроль Украины.
- Впоследствии украинские защитники вернули под контроль Украины еще 2 села: Василенково и Артемовку. 11 сентября президент подтвердил, что ВСУ удалось освободить поселок Чкаловское;
- Впоследствии 107 отдельная бригада Сил территориальной обороны Буковины продемонстрировала, что украинский флаг установили и в Большой Камышевахе, а также в Казачьей Лопане.
- После освобождения Изюма стало известно, что россияне убили не менее 1000 местных жителей, а 80% города были разрушены.
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