Недолугість російських підходів до війни показав не лише контрнаступ на Харківщині, але й оборона Києва. Про це 24 каналу розповів нацгвардієць Віталій Марків.

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Військовий зазначив, що противник адаптується до дій ЗСУ, тому одне і те ж саме не проходить та не пройде на полі бою.

Це чудово розуміє вище військове керівництво, і я впевнений, що з кожним разом ми будемо робити щось нове. У нас є ще що продемонструвати противнику, є багато нових ідей. Але різниця між нами та ними в тому, що росіяни воюють ще за радянськими мірками – "по книжці". Це можна зрозуміти з їхнього забезпечення, їхньої комплектації,

– пояснив нацгвардієць.

За його словами, українські військові знаходять залізні шоломи радянського зразка у "новітніх чохлах", які ні від чого не захищають.

"Ми побачили, як змінилася їхня тактика під час штурму Києва та області, коли вони йшли напролом. Вони думали про свою непереможність, яка їм дозволить все. Противник обламав зуби під Києвом, йому до столиці, "як до неба рачки" – це 100 відсотків. Київ вистояв, це справді українське місто-герой", – додав Марків.

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На його думку, після успішного контрнаступу ЗСУ на Харківщині, скоріш за все, противник перегрупується і діятиме по-іншому.

"Але я впевнений, що військове керівництво країни до цього готове, й ми покажемо щось нове і неочікуване для них. Їм залишиться лише здаватися, полишати зброю та йти туди, звідки вони прийшли", – резюмував нацгвардієць.

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