Об этом для 24 канала рассказал основатель первого военного братства беларуси, оппозиционер Сергей Бульба.

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"Россияне в беларуси рассказывают белорусским военным, что у них все по плану. Однако периодически приходят сигналы, которые были в начале полномасштабного вторжения в феврале", – сказал Бульба.

Нет передвижения российских войск

По словам оппозиционера, в беларуси вдруг появились взводные комендатуры. Такая ситуация была перед новым российским вторжением, когда белорусская комендатура стояла между своими блок-постами.

Но этой информации уже несколько дней и пока никакого развития нет. Нет передвижения русских войск. Есть подозрения, что у россиян в беларуси заканчиваются ракеты, которые могут лететь далеко,

– отметил Бульба.

Он добавил, что в аэродром под Гомелем в Зябровке оккупанты стягивали много зенитно-ракетных комплексов и, соответственно, ракет к ним. Однако надо понимать, что хоть они применяют ракеты С-300, но не по той мощности, которую россиянам хочется.

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Какова цель военных учений

Белорусский оппозиционер рассказал, что в учениях на брестском полигоне принимает участие сборная группа. Военных собрали из разных подразделений. Там есть танковые и подразделения реактивной артиллерии.

"Легенда такая, что они отрабатывают якобы условный враг напал на беларусь и забрал кусок территории. Задача – эффективнее вытеснить врага с этой территории. Ту же тактику могут применить и на чужой территории. Это перенос оборонной тактики в наступательную", – сказал Бульба.

Он добавил, что также в стране симптом, что лукашенко создал группировку силовиков. Для них со всей страны собирали известных инструкторов и сейчас нет информации о том, что происходит там.

Обратите внимание – белорусский оппозиционер о военных учениях: смотрите видео