Про це для 24 каналу розповів засновник першого воєнного братства Білорусі, опозиціонер Сергій Бульба.

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"Росіяни у Білорусі розповідають білоруським військовим, що в них все за планом. Проте періодично приходять сигнали, які були на початку повномасштабного вторгнення у лютому", – сказав Бульба.

Немає пересування російських військ

За словами опозиціонера, у білорусі раптом з'явились взводні комендатури. Така ситуація була перед новим російським вторгненням, коли білоруська комендатура стояла між своїми блок-постами.

Але цій інформації вже кілька днів і поки що ніякого розвитку немає. Немає пересування російських військ. Є підозри, що у росіян в білорусі закінчуються ракети, які можуть летіти далеко,

– зазначив Бульба.

Він додав, що в аеродром під Гомелем у Зябрівці окупанти натягали багато зенітно-ракетних комплексів і, відповідно, ракет до них. Проте треба розуміти, що хоч вони застосовують ракети С-300, але не те за потужністю, що росіянам хочеться.

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Яка мета військових навчань

Білоруський опозиціонер розповів, що у навчанні на брестському полігоні бере участь збірна група. Військових зібрали з різних підрозділів. Там є танкові й підрозділи реактивної артилерії.

"Легенда така, що вони відпрацьовують нібито умовний ворог напав на білорусь і забрав шматок території. Завдання – якнайефективніше витіснити ворога з цієї території. Ту саму тактику можуть застосувати й на чужій території. Це перенесення оборонної тактики до наступальної", – сказав Бульба.

Він додав, що також в країні симптом, що лукашенко створив угруповання силовиків. Для них зі всієї країни збирали відомих інструкторів і зараз немає інформації, що там відбувалося.

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