Навчання тривають на Житомирщині, Рівненщині та Волині. 8 вересня бійці відпрацьовували активну фазу тренувань.

Цікаво У білорусі стартували навчання зі "звільнення захоплених територій"

На кордоні з білоруссю почалися українські військові навчання

В міністерстві внутрішніх справ розповіли, що тактико-спеціальні навчання підрозділів МВС та сил ТРО проходять в регіонах, які межують з білоруссю.

Відповідно до легенди навчань, правоохоронці та військові відпрацьовують питання інженерного облаштування оборонних позицій, а саме мінування територій,

– мовиться у повідомленні.

Також підрозділи тренуються спільно проводити визволення територій від сил і засобів противника та відбивати ворожі контрнаступальні дії. Разом з основними навчальними маневрами, підрозділи спеціального призначення відпрацьовують виявлення, блокування та ліквідацію збройних груп та ДРГ.

"Зазначимо, що такі навчання необхідні для підтримки боєздатності підрозділів системи МВС у районах відповідальності та бойового злагодження із силами Тероборони ЗСУ.", – додали в МВС.

Зверніть увагу! У білорусі 8 вересня стартували навчання спрямовані на "відпрацювання бойових дій зі звільнення території, тимчасово захопленої противником". Вони триватимуть до 14 вересня. Водночас речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів, що значних змін у напрямку з білорусі немає, проте підрозділи армії лукашенка продовжують посилювати кордон з Україною.

Дивіться фото навчань біля білоруського кордону / Фото МВС та Генштабу ЗСУ

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