Навчання тривають на Житомирщині, Рівненщині та Волині. 8 вересня бійці відпрацьовували активну фазу тренувань.
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На кордоні з білоруссю почалися українські військові навчання
В міністерстві внутрішніх справ розповіли, що тактико-спеціальні навчання підрозділів МВС та сил ТРО проходять в регіонах, які межують з білоруссю.
Відповідно до легенди навчань, правоохоронці та військові відпрацьовують питання інженерного облаштування оборонних позицій, а саме мінування територій,
– мовиться у повідомленні.
Також підрозділи тренуються спільно проводити визволення територій від сил і засобів противника та відбивати ворожі контрнаступальні дії. Разом з основними навчальними маневрами, підрозділи спеціального призначення відпрацьовують виявлення, блокування та ліквідацію збройних груп та ДРГ.
"Зазначимо, що такі навчання необхідні для підтримки боєздатності підрозділів системи МВС у районах відповідальності та бойового злагодження із силами Тероборони ЗСУ.", – додали в МВС.
Дивіться фото навчань біля білоруського кордону / Фото МВС та Генштабу ЗСУ
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