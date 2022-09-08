Учения продолжаются в Житомирской, Ровенской и Волынской области. 8 сентября бойцы отрабатывали активную фазу тренировок.
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В министерстве внутренних дел рассказали, что тактико-специальные учения подразделений МВД и сил ТРО проходят в регионах, граничащих с Беларусью.
Согласно легенде учений, правоохранители и военные отрабатывают вопросы инженерного обустройства оборонных позиций, а именно минирования территорий,
– говорится в сообщении.
Также подразделения тренируются совместно проводить освобождение территорий сил и средств противника и отражать враждебные контрнаступательные действия. Вместе с основными учебными маневрами подразделения специального назначения отрабатывают выявление, блокирование и ликвидацию вооруженных групп и ДРГ.
"Отметим, что такие учения необходимы для поддержания боеспособности подразделений системы МВД в районах ответственности и боевого согласования с силами Теробороны ВСУ", – добавили в МВД.
Смотрите фото учений у белорусской границы / Фото МВД и Генштаба ВСУ
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