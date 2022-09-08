В минобороны страны анонсировали, что учения будут продолжаться до 14 сентября. Отмечают, что для отработки практических действий войск привлечены полигон "Брестский" и участки местности в Минской и Витебской областях.

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Для отработки практических действий войск задействовано: полигон "Брестский", а также участки местности в Минской и Витебской областях,

– говорится в сообщении.

Масштабы учений

Численность войск, участвующих в командно-штабном учении, минобороны беларуси не уточнила, отметив, что она "не превышает уровень, подлежащего обязательному уведомлению в соответствии с Венским документом 2011 года".

Минобороны страны заявило, что учение позволит на практике отработать ведение боевых (специальных) действий по освобождению территории, временно захваченной противником, а также возобновление контроля за государственной границей в зонах ответственности объединений.

Кроме того, будет отрабатываться авиационная поддержка войск, обеспечение силовых мер военного положения, борьба с ДРГ противника и незаконными вооруженными формированиями.

В Генштабе ВСУ уже сообщали, что беларусь планирует провести эти учения в эти даты. Отмечали, что впервые белорусские войска будут отрабатывать освобождение территорий, контрнаступление и выход на государственную границу.

Предварительно представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что значительных изменений в направлении из беларуси нет, однако подразделения армии лукашенко продолжают усиливать границу с Украиной.

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