У міноборони країни анонсували, що навчання триватимуть до 14 вересня. Зазначають, що для відпрацювання практичних дій військ залучено полігон "Брестський" та ділянки місцевості у Мінській та Вітебській областях.

Увага Білоруські активісти кажуть, що до Бреста перекинули нові C-300, “Гради” та САУ

Для відпрацювання практичних дій військ задіяно: полігон "Брестський", а також ділянки місцевості у Мінській та Вітебській областях,

– йдеться у повідомленні.

Масштаби навчань

Чисельність військ, які беруть участь у командно-штабному навчанні, міноборони білорусі не уточнило, зазначивши, що вона "не перевищує рівень, який підлягає обов'язковому повідомленню відповідно до Віденського документа 2011 року".

міноборони країни заявило, що навчання дозволять на практиці відпрацювати ведення бойових (спеціальних) дій щодо звільнення території, тимчасово захопленої противником, а також відновлення контролю за державним кордоном у зонах відповідальності об'єднань.

Крім того, буде відпрацьовуватися авіаційна підтримка військ, забезпечення силових заходів військового стану, боротьба з ДРГ супротивника та незаконними збройними формуваннями.

У Генштабі ЗСУ уже повідомляли, що білорусь планує провести ці навчання у ці дати. Зазначали, що це вперше білоруській війська будуть відпрацьовувати звільнення територій, контрнаступ та вихід на державний кордон.

Попередньо речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що значних змін у напрямку з білорусі немає, проте підрозділи армії лукашенка продовжують посилювати кордон з Україною.

Більше про це – білорусь та росія проведуть нові "навчання": дивитись відео