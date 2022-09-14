На відміну від окупантів, українські військові краще навчені, фаховіші та більш мотивовані. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний.

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Причини успіху ЗСУ

Експерт зазначив, що російської армії за кількістю не достатньо, щоб утримувати такий величезний фронт, який вони мають в Україні.

Це 200 тисяч людей на 1300 кілометрів – цього замало. Якщо виставити їх на один плац, то вони стоятимуть 30 метрів один від іншого. Ми розуміємо, що не всі солдати стоять на передовій. Є ще танкові війська, артилеристи, ремонтники, повари тощо. Просто їх не достатньо,

– пояснив фахівець.

На його думку, ЗСУ зробили відволікаючий маневр, утримуючи під напруженням ворога на Херсонщині.

"Елітні війська, які мали чинити якийсь спротив, відвели з Харківщини на Херсонщину. Після цього ЗСУ ударили й прорвали від 2 до 5 кілометрів ділянку "першої лінії" оборони, завели туди бронетанкові війська, а далі вже "справа техніки". Наші війська високомобільні, і ми побачили, що через три дні ЗСУ були вже на 50 кілометрів у тилу противника", – розповів Нарожний.

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Чи є в окупантів мотивація

За словами оглядача, як в росіян, так і в "лднрівців" немає достатньо мотивації для війни.

"Вони розуміють, що працюють для росіян "живим щитом". Тобто просто кидають їх у найгарячіші точки, під найбільш мотивовані українські війська. росіяни прийшли "заробити три копійки", а тут виявляється, що по ним працює високоточна артилерія, дуже грамотні українські армійці й ці "три копійки" заробити буде дуже важко", – вважає експерт.

Він додав, що так само не вірить в те, що білоруси, якщо наважаться піти війною проти України, будуть якимсь чином мотивовані.

Яка може бути мотивація? Вони прийшли "завоювати трішечки територій". Прекрасно всі розуміють, як живуть у диктаторському режимі, коли їм брешуть. Всі розуміють, що нема тут ніяких фашистів й тиску на російськомовне населення – всі ті казочки, які розповідала роками російська пропаганда,

– підкреслив фахівець.

На його думку, на сьогодні росія намагається вести "колоніальну війну" проти України.

"З їхнього боку – низькомотивовані, але у великій кількості солдати, з нашого боку – менша кількість, але висока мотивація, високонавченість, висока мобільність та хороше американське озброєння", – резюмував Нарожний.

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