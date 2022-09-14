Як зазначив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю 24 каналу, російські військові шукають зв'язків з українськими спецслужбами. Це, передає він з посиланням на ОК "Південь", роблять командири молодшого рангу. А їхня основна мета – не поповнити статистику втрат ворога.

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Хочуть потрапити під захист міжнародного права

За словами Жданова, окупанти прагнуть обговорити з українською стороною умови здачі в полон. І, ясна річ, вони планують стати під захист міжнародного права. Це єдиний спосіб залишитися живими у тих умовах, в які вони потрапили.

Експерт зауважив, що на Правому березі Дніпра – масове дезертирство серед російських військових. А причиною цього є ефективний вогневий вплив з боку ЗСУ. Він також додав, що була інсайдерська інформація, що вороги з допомогою вертольотів шукають ті самі групи дезертирів.

Також відомо, що на той же Правий берег перекинули 1300 кадирівців. Жданов припустив, що їх скерували туди для ловлі дезертирів. І відомості Генштабу, підкреслює він, фактично підтверджують ці здогадки. За словами експерта, російські військові далеко не втікають. Вони просто відмовляються брати участь у так званій "спецоперації".

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Окупанти самі відводять свої війська

Крім того, на Херсонському напрямку молодші командири самі ухвалюють рішення про відведення військ. Як зазначає він, на деяких ділянках фронту ворог відійшов не на кілометри, а на десятки від позицій ЗСУ. Роблять загарбники це для того, щоб мінімізувати кількість "двохсотих" серед особового складу. Адже деморалізованих військових захисники України могли б ліквідовувати блискавично швидко.

Вони відводять їх, адже якщо їх сьогодні не відведуть, то завтра вони побіжать. Такою є ситуація на Правому березі Дніпра,

– підкреслив Жданов.

Він додав, що ЗСУ вдалося знекровити угруповання росії до такого стану, що воно буквально не здатне протистояти. Саме для цього упродовж певного часу наші військові били як по складах з боєприпасами, так і по логістичних ланцюжках.

Тож тепер кожен російський солдат на Правому березі знає, що шанси у нього нульові. Можна або перепливати річку, або йти на вірну смерть. Тож загарбники потрапили у пастку, яка починає закриватися.

І саме тому російські військові шукають можливість провести перемовини зі спецслужбами України. Адже вони знають, що полон – єдиний спосіб залишитися живими у протистоянні з захисниками України.

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