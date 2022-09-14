Успішний контрнаступ ЗСУ на Харківщині не залишив кремлю інших варіантів. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припустили, що так само кремль може визнати майбутню поразку у війні, але за певних умов.

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Кремль визнав свою поразку в Харківській області,

– йдеться у звіті ISW.

Аналітики наголошують, що у кремлі ніколи не визнавали, що росія зазнала поразки: ні, коли відступали з Києва, ні на острові Зміїний. Відступ з Києва в росії пояснили рішенням поставити пріоритетом "звільнення" Донбасу, а вихід з острова Зміїний – представили, як "жест доброї волі".

У кремлі роблять усе, щоб "відбілити" путіна

Тепер же кремлівські чиновники та пропагандисти активно обговорюють причини поразки росії в Харківській області, а їхня риторика дуже змінилась.

Усі ці активні обговорення для того, щоб "зняти з путіна відповідальність за поразку" і перекласти її на "недостатньо поінформованих військових радників" із оточення диктатора.

Пропагандисти у своїх "оцінках" звинувачують військових, які не побачили концентрації українських військ і техніки та знехтували попередженнями про неминучий контрнаступ ЗСУ у Харківській області, про яке активно говорили у телеграм-каналах.

Визнання кремлем поразки на Харківщині свідчить про те, що путін хоче і здатний визнати і навіть прийняти поразку росії принаймні за деяких обставин і зосередитися на тому, щоб відвести провину від себе,

– наголосили у ISW.

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Актуально про контрнаступ ЗСУ

У Міноборони повідомили про деокупацію майже 5 тисяч квадратних кілометрів. Зокрема, тільки на Харківщині ЗСУ деокупували 3 800 квадратних кілометрів.

водночас заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що реальна кількість деокупованих населених пунктів удвічі більша.

У США заявили, що успіхи України у війні з росією та контрнаступ ЗСУ не здивували союзників і партнерів. У Пентагоні переконані, що контрнаступ ЗСУ приголомшив радше самих росіян.

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