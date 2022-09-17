Про це 24 каналу розповів перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Він зазначив, що росіяни збирають бетонні плити, а також є скупчення військової техніки.

Важливо Після контрнаступу обмінний фонд поповнився і кількісно, і якісно, – координаційний штаб

Соболевський пояснив, що це означає, що окупанти все ще готуються до оборони й мають для цього певний ресурс.

Тому ситуація на Херсонщині все ще складна й потребує дуже професійних дій від наших ЗСУ,

– акцентував Юрій Соболевський.

Дії партизанів

Перший заступник голови Херсонської облради повідомив, що рух спротиву не зупиняє свою роботу. Фактично щодня є новини того, що вони роблять. Крім того, дії партизанів допомагають підтримати моральний дух людей. Адже всі дуже чекають новин, що зробили хлопці, де зʼявилася національна символіка.

Чи виїжджають люди з Херсонщини

"Не зменшується кількість людей, які намагаються залишити сьогодні Херсонщину. У кого є така можливість, всі намагаються її використати. На жаль, це стало значно складніше, але можливість ще є. Люди їдуть", – зазначив Юрій Соболевський.

Дивіться відео: Юрій Соболевський про дії росіян на Херсонщині

Яка ситуація на Херсонщині: останні новини