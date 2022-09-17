Про це 24 каналу розповів перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Він зазначив, що росіяни збирають бетонні плити, а також є скупчення військової техніки.
Важливо Після контрнаступу обмінний фонд поповнився і кількісно, і якісно, – координаційний штаб
Соболевський пояснив, що це означає, що окупанти все ще готуються до оборони й мають для цього певний ресурс.
Тому ситуація на Херсонщині все ще складна й потребує дуже професійних дій від наших ЗСУ,
– акцентував Юрій Соболевський.
Дії партизанів
Перший заступник голови Херсонської облради повідомив, що рух спротиву не зупиняє свою роботу. Фактично щодня є новини того, що вони роблять. Крім того, дії партизанів допомагають підтримати моральний дух людей. Адже всі дуже чекають новин, що зробили хлопці, де зʼявилася національна символіка.
Чи виїжджають люди з Херсонщини
"Не зменшується кількість людей, які намагаються залишити сьогодні Херсонщину. У кого є така можливість, всі намагаються її використати. На жаль, це стало значно складніше, але можливість ще є. Люди їдуть", – зазначив Юрій Соболевський.
Дивіться відео: Юрій Соболевський про дії росіян на Херсонщині
Яка ситуація на Херсонщині: останні новини
- У низці тимчасово окупованих росією українських міст 16 вересня повідомили про загибель колаборантів. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, чи причетні до цього бійці ЗСУ.
- У центрі Херсону 16 вересня стався вибух. Через це окупанти та колабораційна влада в паніці. Про це розповіла речниця оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк. Вона зазначила, що загарбники метушливо збирають речі.
- Збройні Сили України вже звільнили чотири громади на Херсонщині. Попри обстріли, люди повертаються додому. Відповідну інформацію повідомив 15 вересня голова Бериславської районної ради Дмитро Сливченко. Він зазначив, що місцеві люди – незламні, адже, попри обстріли, ремонтують свої будинки.