Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської облради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. За його словами, особовий склад російської армії також вишукує будь-які плавзасоби, щоб під час контрнаступу ЗСУ втікати на них через Дніпро.

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"Окупантам легше здатися в полон, ніж відходити назад"

Хлань зазначив, що у лавах російської армії відчутний дуже потужний дух дезертирства. Це зрозуміло також і командуванню ворожих збройних сил.

За його словами, кадирівців, яких перекинули на Херсонщину як підсилення, використовують здебільшого як загороджувальні загони для того, щоб не допускати втечі росіян із поля бою. Бійці кадирова, зокрема, зустрічають їх і розстрілюють.

Розуміючи це все, окупанти вирішили, що відходити їм дуже небезпечно і краще здаватися в полон. Саме тому вони почали вести перемовини про те, що їм легше здатися в полон, ніж відходити назад,

– сказав депутат Херсонської облради.

Хлань наголосив, що такі рішення зараз масово зріють серед окупантів. Є вже навіть випадки, коли росіяни вивішують білий стяг для того, щоб здаватися в полон.

Він додав, що рядовий склад окупантів зараз ще здебільшого переховується по закинутих домівках, щоб пересидіти там і здатися в полон, коли відбудеться деокупація конкретного населеного пункту. Адже росіяни розуміють, що не можуть дезертирувати й єдиною можливістю вижити вважають для себе здачу в полон Збройним Силам України.

Хлань про ситуацію на окупованій території Херсонщини: дивіться відео

Що відомо про кадирівців на Херсонщині

Хлань розповів, що підрозділи кадирівців уже давно були на окупованій території Херсонщини. Більша частина перебувала у Снігурівці, там була ціла частина кадирівців.

Деяка частина кадирівців прийшла на підсилення бурятам, які розміщувалися в Чорнобаївці,

– заявив військовослужбовець ЗСУ.

Він зауважив, що всі побачили боєздатність кадирівців, тобто – це не більш ніж "тік-ток-війська". Тому їх вирішили трохи зняти зі Снігурівки і Чорнобаївки та перемістити в загороджувальні загони.

За його Хланя, ці 1300 кадирівців, яких демонстративно переправляли з російської федерації, є посиленням загороджувальних загонів, тому що лінія фронту доволі велика й активні бойові дії наших Збройних Сил майже по всій лінії фронту змушують окупантів відступати.

Росіяни готуються до активних воєнних дій на околицях

Хлань зазначив, що в окупованому Херсоні нині стає більше російських військових. Про це повідомляють херсонці, які зараз там перебувають.

Концентрація їх стає більшою. Окупанти на околицях Херсона починають посилювати свої фортифікаційні споруди та блокпости,

– сказав він.

За словами депутата Херсонської облради, загарбники посилюють блокпости не тільки матеріально, добудовуючи їх, а й особовим складом. Тобто зараз відбувається збільшення концентрації військ окупантів у самому Херсоні та на його околицях.

Окупанти готуються до активних воєнних дій на околицях Херсона,

– зауважив Хлань.

Він додав, що керівництво росіян уперто тримає військові підрозділи на правобережній частині Херсонщини. Особовий склад російської армії тим часом вишукує будь-які плавзасоби, зокрема, у гаражних кооперативах та човнових станціях, для того, щоб під час контрнаступу ЗСУ втікати на них через Дніпро.

Зверніть увагу! У США заявили, що успіхи України у війні з росією та контрнаступ ЗСУ не здивували союзників і партнерів. У Пентагоні переконані, що контрнаступ ЗСУ приголомшив радше самих росіян.

Ситуація на Херсонщині: що відомо

Українські військові продовжують успішний контрнаступ на Півдні. Уже відомо, що майже вся Херсонщина наразі перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Ба більше, ворог продовжує панікувати.

Нещодавно у Херсоні знову пролунали вибухи. Це були удари наших військ по позиціях росіян на острові Карантинний, де вони розмістили свої засоби ППО.

Колаборанти тим часом тікають з тимчасово захоплених територій на Півдні України. Вони вивозять родини, все награбоване й більше не повертаються.

До речі – майже вся Херсонщина під вогневим контролем ЗСУ: дивіться відео