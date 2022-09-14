Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Він також зазначив, що за свідченнями очевидців, було декілька влучань, звісно, росіяни туди нікого не допускають і говорять, що все добре.
Читайте також Він також попросив українців тримати кулачки за наших героїв.
Внаслідок цього влучання була й пожежа і детонація, на цьому острові є достатньо місця для розміщення ворожої техніки,
– розповідає Молчанов.
Зазначимо, що позитивні новини про контрнаступ ЗСУ анонсував речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Водночас Братчук зазначив, що з Херсонщини надходить "дуже цікава" інформація. Він також попросив українців тримати кулачки за наших героїв.
Детальніше про ситуацію із українським контрнаступом: дивіться відео
Втрати ворога на Херсонщині
Впродовж минулої доби на Півдні окупанти зазнали чималих втрат. Зокрема:
- 125 окупантів;
- 5 танків;
- 9 інших броньованих машин;
- 3 гаубиці "Мста-Б";
- 2 самохідні артустановки "Гвоздика";
- 2 зенітні гарматно-ракетні комплекси "Панцирь-С1";
- командно-штабну машину;
- станцію радіоелектронної боротьби;
- 4 склади з боєприпасами в різних населених пунктах Херсонського району.