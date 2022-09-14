Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Він також зазначив, що за свідченнями очевидців, було декілька влучань, звісно, росіяни туди нікого не допускають і говорять, що все добре.

Читайте також Він також попросив українців тримати кулачки за наших героїв.

Внаслідок цього влучання була й пожежа і детонація, на цьому острові є достатньо місця для розміщення ворожої техніки,

– розповідає Молчанов.

Зазначимо, що позитивні новини про контрнаступ ЗСУ анонсував речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Водночас Братчук зазначив, що з Херсонщини надходить "дуже цікава" інформація. Він також попросив українців тримати кулачки за наших героїв.

Детальніше про ситуацію із українським контрнаступом: дивіться відео

Втрати ворога на Херсонщині

Впродовж минулої доби на Півдні окупанти зазнали чималих втрат. Зокрема: