Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Він також зазначив, що за свідченнями очевидців, було декілька влучань, звісно, росіяни туди нікого не допускають і говорять, що все добре.

Читайте також Він також попросив українців тримати кулачки за наших героїв.

Внаслідок цього влучання була й пожежа і детонація, на цьому острові є достатньо місця для розміщення ворожої техніки,
– розповідає Молчанов.

Зазначимо, що позитивні новини про контрнаступ ЗСУ анонсував речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Водночас Братчук зазначив, що з Херсонщини надходить "дуже цікава" інформація. Він також попросив українців тримати кулачки за наших героїв.

Детальніше про ситуацію із українським контрнаступом: дивіться відео

Втрати ворога на Херсонщині

Впродовж минулої доби на Півдні окупанти зазнали чималих втрат. Зокрема:

  • 125 окупантів;
  • 5 танків;
  • 9 інших броньованих машин;
  • 3 гаубиці "Мста-Б";
  • 2 самохідні артустановки "Гвоздика";
  • 2 зенітні гарматно-ракетні комплекси "Панцирь-С1";
  • командно-штабну машину;
  • станцію радіоелектронної боротьби;
  • 4 склади з боєприпасами в різних населених пунктах Херсонського району.