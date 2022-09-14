Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он также отметил, что, по свидетельствам очевидцев, было несколько попаданий, конечно, россияне туда никого не допускают и говорят, что все хорошо.
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В результате этого попадания был и пожар и детонация, на этом острове достаточно места для размещения вражеской техники,
– рассказывает Молчанов.
Отметим, что положительные новости о контрнаступлении ВСУ анонсировал представитель Одесской ОВА Сергей Братчук. В то же время Братчук отметил, что из Херсона поступает "очень интересная" информация. Он также попросил украинцев держать кулачки за наших героев.
Детальнее о ситуации с украинским контрнаступлением: смотрите видео
Потери врага в Херсонской области
За прошедшие сутки на Юге оккупанты понесли немалые потери. В частности:
- 125 оккупантов;
- 5 танков;
- 9 других бронированных машин;
- 3 гаубицы "Мста-Б";
- 2 самоходных артустановки "Гвоздика";
- 2 зенитных пушечно-ракетных комплекса "Панцирь-С1";
- командно-штабную машину;
- станцию радиоэлектронной борьбы;
- 4 склада с боеприпасами в разных населенных пунктах Херсонского района.