Об этом сообщила руководительница объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 канал. По ее словам, в освобожденные населенные пункты еще трудно доставлять гуманитарную помощь.
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Оккупанты активно обстреливают Херсонщину
Как рассказала Гуменюк, в Херсонской области деоккупированные территории до сих пор находятся под обстрелами. Наши защитники освободили 13 населенных пунктов, из которых известны названия только 5.
Они уже снова оказались под артиллерийскими обстрелами и авиационными ударами. Поскольку враг пытается держать под контролем то, что уже упустил,
– отметила Гуменюк.
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Украинские воины продвигаются не только на востоке Украины, но и на юге. Так, в течение 12 сентября они освободили 5 населенных пунктов в Херсонской области. Речь идет о:
- Высокополье,
- Нововознесенском,
- Белогорке,
- Сухом Ставке,
- Миролюбовке.
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заверила, что эти населенные пункты – полностью под контролем ВСУ. Наши военные уже зачистили их от российских оккупантов, но там еще продолжаются определенные меры.
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