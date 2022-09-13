Безусловно, успехи есть, и в ближайшее время ОК "Юг" сообщит нам о новых освобожденных территориях. Об этом 24 каналу сказал заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

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Помогаем ВСУ дальше и надеемся, что в ближайшее время мы услышим те названия, которые знает вся страна. Но нужно немного подождать,

– замечает он.

Российские захватчики в отчаянии

На самом деле, на Херсонщине ситуация сложная, ведь там очень большая группировка россиян. Однако радует то, что их моральный дух – ужасающий.

Оккупанты почти в трауре. Там уже шутят, что поздно учиться плавать,

– отмечает Соболевский.

Тактика ВСУ работает

Стоит отметить, что украинские защитники выбрали очень эффективную тактику. Огневой контроль над логистикой россиян, в частности над мостами, значительно усложнил и ограничил поставки. Несмотря на это, у захватчиков есть запасы для продолжения боевых действий.

Если нашим ребятам удастся поддерживать этот темп уничтожения складов и переправ, через некоторое время они окажутся в ситуации, когда фактически закончатся боеприпасы, будет значительный износ техники, в частности артиллерии, нужно будет делать корректировку, заменять стволы и т.д. А у них просто не будет этой возможности. Пункты ремонта, которые они создали, так же уничтожаются,

– объяснил Соболевский.

Коллаборанты на Херсонщине не имеют никакого веса

По словам заместителя главы Херсонского облсовета, у сальдо и других коллаборантов нет реальной власти на Херсонщине. Они – уже отработанный материал. Их оставляют только как "говорящие головы", чтобы они показывали, что кто-то из херсонцев на стороне "русского мира".

Влияние на принятие решений имеют только граждане россии, которые сотрудничают с ФСБ. В частности, говорится о партии "единая россия". Там пытаются этого не афишировать, однако она действительно имеет серьезный вес, ведь подчиняется непосредственно москве.

Относительно других коллаборантов – настроения панические. "Некоторые из них работают в формате "пир во время чумы", пытаясь грабить все, что возможно. Так, есть подтверждение о рейдерских захватах фермерских хозяйств, которые отказались перерегистрировать бизнес и сотрудничать с оккупантами".

Их время истекает, и они это понимают. Вопрос только в том, чем закончится их путь. На мой взгляд, там только два варианта: или смерть, или тюрьма. Сомневаюсь, что оккупанты будут помогать им выехать в россию, они там никому не нужны. Они были нужны на Херсонщине в первые месяцы оккупации,

– подытожил Соболевский.

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