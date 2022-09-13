Безумовно, успіхи є і найближчим часом ОК "Південь" повідомить нас про нові звільнені території. Про це 24 каналу сказав заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

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Допомагаємо ЗСУ далі й сподіваємося, що найближчим часом ми почуємо ті назви, які знає вся країна. Але потрібно дещо зачекати,

– зауважує він.

Російські загарбники у розпачі

Насправді на Херсонщині ситуація складна, адже там дуже велике угрупування росіян. Однак тішить те, що їхній моральний – жахливий.

Окупанти майже у траурі. Там вже жартують, що пізно навчатися плавати,

– відзначає Соболевський.

Тактика ЗСУ працює

Слід зауважити, що українські захисники обрали дуже ефективну тактику. Вогневий контроль над логістикою росіян, зокрема мостами, значно ускладнив і обмежив постачання. Попри це, у загарбників ще є запаси для продовження бойових дій.

Якщо нашим хлопцям вдасться підтримувати цей темп знищ складів та переправ, через деякий час вони опиняться у ситуації, коли фактично закінчаться боєприпаси, буде значний знос техніки, зокрема артилерії, потрібно буде робити корегування, заміну стволів тощо. А у них просто не буде цієї можливості. Пункти ремонту, які вони створили, так само знищуються,

– пояснив Соболевський.

Колаборанти на Херсонщині не мають жодної ваги

За словами заступника голови Херсонської облради, сальдо та інші колаборанти не мають реальної влади на Херсонщині. Вони – вже відпрацьований матеріал. Їх залишають лише як "говорящі голови", щоб вони показували, що хтось з херсонців на боці "рускава міра".

Вплив на прийняття рішень мають лише громадяни росії, які співпрацюють з фсб. Зокрема, мовиться про партію "єдина росія". Там намагаються цього не афішувати, однак вона дійсно має серйозну вагу, адже підпорядковується безпосередньо москві.

Щодо інших колаборантів – настрої панічні. "Деякі з них працюють у форматі "пір во врємя чуми", намагаючись пограбувати усе, що можливо. Так, є підтвердження про рейдерські захоплення фермерських господарств, які відмовилися перереєстровувати бізнес та співпрацювати з окупантами.

Їхній час закінчується, і вони це розуміють. Питання лише в тому, чим закінчиться їхній шлях. На мою думку, там лише два варіанти: або смерть, або в'язниця. Маю великі сумніви, що окупанти допомагатимуть їм виїхати до росії, вони там нікому не потрібні. Вони були потрібні на Херсонщині у перші місяці окупації,

– підсумував Соболевський.

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