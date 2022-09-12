Сьогодні стало відомо про звільнення декількох населених пунктів. Про це 24 каналу сказав військовослужбовець ЗСУ, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

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Які території звільнили

Минулого тижня українські захисники підняли український прапор над селищем Високопілля, що на Херсонщині. А вже сьогодні офіційно повідомили про звільнення Нововознесенського, Білогірки, Миролюбівки та Сухого Ставка.

Ці населені пункти Бериславського району повністю звільнені від окупантів та мають сталий контроль ЗСУ. Тому просування відбувається. Визволення рідної Херсонщини не стоїть на місці. Не такими темпами, як на Харківщині, але воно йде,

– наголосив Хлань.

Так, деокупація Херсонщини почалася. "Ми віримо, що незабаром звільнимо нашу рідну землю", – додав військовий.

Що відбувається на деокупованих територіях

За словами Хланя, наразі головне завдання у звільнених населених пунктах – це ремонтні роботи. "Є певна кількість людей, яка залишилася і пережила окупацію. Їм потрібно забезпечити ремонт житла, адже ми йдемо в осінь та зиму. Тому зараз будівельні матеріали та ремонтні роботи – це номер 1", – зауважив депутат Херсонської облради. Ба більше, школи та інші заклади, додав Хлань, – розграбовані та зруйновані.

Окрім цього, надважливою є гуманітарна та продовольча допомога. Цим активно аймаються благодійні фонди та обласна військова адміністрація.

Зараз потрібно допомогти тим людям, адже там ситуація кричуща. Усі сили спрямовані на це,

– зауважив Хлань.

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