Вибухи пролунали близько 11 години

Кореспонденти Суспільного близько 11 години повідомили, що в Херсоні чутно вибухи. Інших деталей журналісти поки не повідомляють.

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У місцевих пабліках херсонці повідомляють, що "бавовна" сталася в районі Антонівського мосту. Відповідні світлини вже навіть з'явилися у мережі.

На світлинах видно, як над Антонівським мостом здіймається сірий дим, як після "бавовни".

"Бавовна" в районі Антонівського мосту / Фото місцевих пабліків

Ворог не може перекинути сили через Дніпро

Збройні Сили України на Півдні взяли під вогневий контроль шляхи постачання окупантів. Зокрема, в оперативному командуванні "Південь" 10 вересня вкотре підтвердили, що ЗСУ тримають під вогневим контролем логістику ворога.

Повідомляється, що росіяни намагаються відновити мости чи звести понтонні переправи, однак всі спроби ворога марні. Раніше окупанти в Херсонщині заявили, що не планують відновлювати Антонівський міст.

Про проблеми окупантів біля Херсона повідомили у розвідці Міністерства оборони Великої Британії. Там заявили, що російським військовим не вдається перекидати сили на Півдні через річку Дніпро, адже ЗСУ не дають ворогу це зробити.

Водночас ЗСУ продовжують деокуповувати території на Херсонщині. Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомляв, що ЗСУ кожного дня вдається потроху звільняти територію на Херсонщині.

При цьому росія зазнає шалених втрат. У Генштабі повідомили, що 810 окрема бригада морської піхоти втратила майже 85% особового складу.

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