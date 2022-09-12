Взрывы раздались около 11 часов

Корреспонденты Суспільного около 11 часов сообщили, что в Херсоне слышны взрывы. Остальные детали журналисты пока не сообщают.

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В местных пабликах херсонцы сообщают, что "хлопок" произошел в районе Антоновского моста. Соответствующие фотографии уже даже появились в сети.

На фотографиях видно, как над Антоновским мостом вздымается серый дым, как после "хлопка".

"Хлопок" в районе Антоновского моста / Фото местных пабликов

Враг не может перебросить силы через Днепр

Вооруженные Силы Украины на Юге взяли под огневой контроль пути снабжения оккупантов. В частности, в оперативном командовании "Юг" 10 сентября еще раз подтвердили, что ВСУ держат под огневым контролем логистику врага.

Сообщается, что россияне пытаются восстановить мосты или построить понтонные переправы, однако все попытки врага напрасны. Ранее оккупанты в Херсонской области заявили, что не планируют восстанавливать Антоновский мост.

О проблемах оккупантов возле Херсона сообщили в разведке Министерства обороны Великобритании. Там заявили, что российским военным не удается перебрасывать силы на Юге через реку Днепр, ведь ВСУ не дают врагу это сделать.

В то же время ВСУ продолжают деоккупировать территории в Херсонской области. Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщал, что ВСУ каждый день удается понемногу освобождать территорию в Херсонской области.

При этом россия несет безумные потери. В Генштабе сообщили, что 810 отдельная бригада морской пехоты потеряла почти 85% личного состава.

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