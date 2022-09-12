Россия не может отремонтировать поврежденные мосты
Об этом говорится в разведывательном отчете Минобороны Британии. Сообщается, что на Юге, около Херсона, россия, вероятно, изо всех сил пытается перебросить достаточные резервы через Днепр к линии фронта.
Кстати В Херсонской области оккупанты отходят с некоторых позиций: Генштаб рассказал о значительных потерях врага
Однако импровизированный понтонный мост, который оккупанты начали строить более двух недель назад, остается незавершенным.
Украинская дальнобойная артиллерия сейчас, вероятно, так часто бьет по переправам через Днепр, что россия не может отремонтировать поврежденные мосты.
– заявила британская разведка.
ВСУ держат под огневым контролем логистику врага
- В оперативном командовании "Юг" 10 сентября в очередной раз подчеркнули, что ВСУ держат под мощным огневым контролем логистику врага. Оккупанты пытаются восстановить мосты или возвести понтонные переправы, однако все попытки врага напрасны.
- На этом фоне российские оккупанты в Херсонской области публично заявили, что не планируют восстанавливать Антоновский мост, имеющий стратегическое значение.
- Депутат Херсонского облсовета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань сообщал, что ВСУ каждый день удается понемногу освобождать территорию в Херсонской области.
- Также Силы обороны на Херсонском направлении нанесли врагу значительные потери в живой силе. В частности, 810 отдельная бригада морской пехоты (пункт постоянной дислокации в городе Севастополь) потеряла почти 85% личного состава.
- Через наступление ВСУ россия мобилизует и взимает в Крыму все, что имеет. Также в ВСУ зафиксировали, что россияне бегут из оккупированной Херсонщины в Крым.
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