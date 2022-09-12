Росія не може відремонтувати пошкоджені мости

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії. Повідомляється, що на Півдні, поблизу Херсона, росія, ймовірно, щосили намагається перекинути достатні резерви через Дніпро до лінії фронту.

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Проте імпровізований понтонний міст, який окупанти розпочали споруджувати понад два тижні тому, залишається незавершеним.

Українська далекобійна артилерія зараз, ймовірно, так часто б'є по переправах через Дніпро, що росія не може відремонтувати пошкоджені мости,

– заявила британська розвідка.

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