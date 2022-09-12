Росія не може відремонтувати пошкоджені мости
Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії. Повідомляється, що на Півдні, поблизу Херсона, росія, ймовірно, щосили намагається перекинути достатні резерви через Дніпро до лінії фронту.
До речі На Херсонщині окупанти відходять з деяких позицій: Генштаб розповів про значні втрати ворога
Проте імпровізований понтонний міст, який окупанти розпочали споруджувати понад два тижні тому, залишається незавершеним.
Українська далекобійна артилерія зараз, ймовірно, так часто б'є по переправах через Дніпро, що росія не може відремонтувати пошкоджені мости,
– заявила британська розвідка.
ЗСУ тримають під вогневим контролем логістику ворога
- В оперативному командуванні "Південь" 10 вересня вкотре наголосили, що ЗСУ тримають під потужним вогневим контролем логістику ворога. Окупанти намагаються відновити мости чи звести понтонні переправи, однак всі спроби ворога марні.
- На цьому тлі російські окупанти в Херсонщині публічно заявили, що не планують відновлювати Антонівський міст, який має стратегічне значення.
- Депутат Херсонської облради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань повідомляв, що ЗСУ кожного дня вдається потроху звільняти територію на Херсонщині.
- Також Сили оборони на Херсонському напрямку завдали ворогу значних втрат у живій силі. Зокрема, 810 окрема бригада морської піхоти (пункт постійної дислокації місто Севастополь) втратила майже 85% особового складу.
- Через наступ ЗСУ росія мобілізує і стягує в Криму все, що має. Також у ЗСУ зафіксували, що росіяни тікають з окупованої Херсонщини в Крим.
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