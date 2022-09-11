Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської облради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. За його словами, на сьогодні є інформація про один звільнений населений пункт в Бериславській громаді.

До теми Хутряне звірятко йде до Херсона, там здохне квіт і краса російських військ, – Арестович

Окупанти нагнали багато техніки, але ЗСУ все це нищать

Як наголошує Хлань, російські загарбники зосередили дійсно багато техніки та живої сили на правому березі Херсонщини, тому просування тут йде дещо складніше. Однак підрозділи ЗСУ послідовно та методично винищують окупантів по всій лінії фронту на цьому регіоні. Активно працює авіація.

Крім того, українські військові вдарили по ворожому складу боєприпасів у Каховці. Детонація сталася о 5 ранку і тривала кілька годин. Ще о 10 ранку було чутно вибухи, а полум'я досі не загасили.

ЗСУ стабільно нищать ворожі склади. Але окупанти не відкидають ідею перекидати техніку та зброю, яку вони підтягують ближче до переправ. В Каховці було зосередження складів для переправи, –

наголосив Хлань.

Росіяни шукають варіанти, як ще доставляти техніку

Окупанти неодноразово намагаються встановити понтонні та паромні переправи, які ЗСУ регулярно нищать. Дійшло навіть до того, що окупанти вантажили боєприпаси на баржі і перекидають все на правий берег. Одну з таких барж ЗСУ нещодавно знищили.

Не можна сказати, що вони відмовилися перекидати техніку та боєприпаси. Але можна сказати твердо, що ми тримаємо це під вогневим контролем. Як їм вдається щось перекидати, то одразу туди прилітає і знищується переправа. В повному обсязі перекидати все вони не можуть, –

наголосив Хлань.

Хлань про спроби окупантів налагодити логістику на Херсонщині: дивіться відео

Додамо, у Генштабі підтвердили успішні контрнаступальні дії українських військових на Харківському та Херсонському напрямках. Назви звільнених населених пунктів поки не оприлюднюють. Все через те, щоб не наражати українських військових на небезпеку. Зараз окупанти мають значні втрати.