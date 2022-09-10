Найбільша кількість випадків самокаліцтва серед тих, кого лише відправили на територію України. Росіяни роблять усе, аби не воювати, бо бояться ЗСУ, тому готові навіть завдавати собі шкоди.

Зверніть увагу Спалена техніка та вщент розбиті окупанти: перші кадри успішного наступу ЗСУ на Харківщині

У росіян колосальні втрати

За даними Генштабу ЗСУ, на Південнобузькому напрямку росіяни за минулу добу втратили щонайменше 56 осіб живої сили. І це лише з підрозділів 106-ї повітрянодесантної дивізії росії.

Через втрати 1-ий армійський корпус росії переводить вцілілих окупантів із майже знищених підрозділів до інших. Наприклад залишки спецпідрозділу "хан" перевели у 9-ий полк морської піхоти.

Також на тлі контрнаступу окупанти намагаються посилити Херсон своїми резервами. Однак є суттєва проблема – окупанти з нових підрозділів погано орієнтуються в місті.

Важливо! У Генштабі підтвердили успішні контрнаступальні дії Збройних Сил на території Херсонської та Харківської областей. Однак назви уже звільнених населених пунктів поки що не повідомляють, аби не наражати наших військових на небезпеку. Цю інформацію обіцяють надати згодом.

Контрнаступ ЗСУ: коротко про останні новини

Збройні Сили успішно просуваються на різних напрямках фронту. Особливо відчувають силу наших військ окупанти на Харківщині та Херсонщини, адже українська армія просувається углиб тимчасово окупованих територій.

ЗСУ вже звільнили Балаклію, Савинці та низку прилеглих населених пунктів. Також наші війська вибили окупантів з Куп'янська, який був центром окупованої Харківщини. Також місто було логістичним центром для загарбників.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про те, що ЗСУ вже на околицях Лисичанська. Також мер Лимана на Донеччині Олександр Журавльов повідомив про бої за місто.

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