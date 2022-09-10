Наибольшее количество случаев самоувечья среди тех, кого только отправили на территорию Украины. Россияне делают все, чтобы не воевать, потому что боятся ВСУ, поэтому готовы даже наносить себе вред.

Обратите внимание Сожженная техника и наголову разбитые оккупанты: первые кадры успешного наступления ВСУ на Харьковщине

У россиян колоссальные потери

По данным Генштаба ВСУ, на Южнобужском направлении россияне за минувшие сутки потеряли по меньшей мере 56 человек живой силы. И это только из подразделений 106-й воздушно-десантной дивизии россии.

Из-за потерь 1-й армейский корпус россии переводит уцелевших оккупантов из почти уничтоженных подразделений в другие. Например, остатки спецподразделения "хан" перевели в 9-й полк морской пехоты.

Также на фоне контрнаступления оккупанты пытаются усилить Херсон своими резервами. Однако есть существенная проблема – оккупанты из новых подразделений плохо ориентируются в городе.

Важно! В Генштабе подтвердили успешные контрнаступательные действия вооруженных сил на территории Херсонской и Харьковской областей. Однако названия уже освобожденных населенных пунктов пока не сообщают, чтобы не подвергать наших военных опасности. Эту информацию обещают предоставить позже.

Контрнаступление ВСУ: коротко о последних новостях

Вооруженные Силы успешно продвигаются по разным направлениям фронта. Особенно чувствуют силу наших войск оккупанты в Харьковской и Херсонской областях, ведь украинская армия продвигается вглубь временно оккупированных территорий.

ВСУ уже освободили Балаклею, Савинцы и ряд близлежащих населенных пунктов. Также наши войска выбили оккупантов из Купянска, который был центром оккупированной Харьковщины. Также город являлся логистическим центром для захватчиков.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил о том, что ВСУ уже в окрестностях Лисичанска. Мэр Лимана в Донецкой области Александр Журавлев сообщил о боях за город.

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