Сегодня стало известно об освобождении нескольких населенных пунктов. Об этом 24 каналу сказал военнослужащий ВСУ, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

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Какие территории освободили

На прошлой неделе украинские защитники подняли украинский флаг над поселком Высокополье Херсонской области. А уже сегодня официально сообщили об освобождении Нововознесенского, Белогорки, Миролюбовки и Сухого Ставка.

Эти населенные пункты Бериславского района полностью освобождены от оккупантов и имеют постоянный контроль ВСУ. Поэтому продвижение происходит. Освобождение родной Херсонской области не стоит на месте. Не такими темпами, как в Харьковской области, но оно идет,

– подчеркнул Хлань.

Так, деоккупация Херсона началась. "Мы верим, что в скором времени освободим нашу родную землю", – добавил военный.

Что происходит на деоккупированных территориях

По словам Хланя, сейчас главная задача в освобожденных населенных пунктах – это ремонтные работы. "Есть определенное количество людей, которые остались и пережили оккупацию. Им нужно обеспечить ремонт жилья, ведь мы идем в осень и зиму. Поэтому сейчас строительные материалы и ремонтные работы – это номер 1", – отметил депутат Херсонского облсовета. Более того, школы и другие учреждения, добавил Хлань, – разграблены и разрушены.

Кроме этого, очень важна гуманитарная и продовольственная помощь. Этим активно занимаются благотворительные фонды и областная военная администрация.

Сейчас нужно помочь тем людям, ведь там ситуация вопиющая. Все силы направлены на это,

– заметил Хлань.

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