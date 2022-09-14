Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского облсовета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. По его словам, личный состав российской армии также выискивает любые плавсредства, чтобы во время контрнаступления ВСУ убегать на них через Днепр.

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"Оккупантам легче сдаться в плен, чем отходить назад"

Хлань отметил, что в рядах русской армии ощутимый очень мощный дух дезертирства. Это также понятно и командованию вражеских вооруженных сил.

По его словам, кадыровцев, переброшенных на Херсонщину в качестве усиления, используют в основном как заградительные отряды для того, чтобы не допускать побега россиян с поля боя. Кадирова бойцы, в частности, встречают их и расстреливают.

Понимая это все, оккупанты решили, что отходить им очень опасно и лучше сдаваться в плен. Именно поэтому они начали вести переговоры о том, что им легче сдаться в плен, чем отходить назад,

– сказал депутат Херсонского облсовета.

Хлань подчеркнул, что подобные решения сейчас массово зреют среди оккупантов. Есть уже даже случаи, когда россияне вывешивают белое знамя для того, чтобы сдаваться в плен.

Он добавил, что рядовой состав оккупантов сейчас еще большей частью скрывается по заброшенным домам, чтобы пересидеть там и сдаться в плен, когда состоится деоккупация конкретного населенного пункта. Ведь россияне понимают, что не могут дезертировать и единственной возможностью выжить считают сдаться в плен Вооруженным Силам Украины.

Хлань о ситуации на оккупированной территории Херсонщины: смотрите видео

Что известно о кадыровцах на Херсонщине

Хлань рассказал, что подразделения кадыровцев уже давно были на оккупированной территории Херсона. Большая часть находилась в Снегиревке, там была целая часть кадыровцев.

Некоторая часть кадыровцев пришла на усиление размещавшихся в Чернобыевке бурятам,

– заявил военнослужащий ВСУ.

Он отметил, что все увидели боеспособность кадыровцев, то есть – это не более чем "тик-ток-войска". Поэтому их решили немного снять со Снегиревки и Чернобаевки и переместить в заградительные отряды.

По словам Хланя, эти 1300 кадыровцев, которых демонстративно переправляли из российской федерации, являются усилением заградительных отрядов, потому что линия фронта достаточно велика и активные боевые действия наших Вооруженных Сил почти по всей линии фронта заставляет оккупантов отступать.

Россияне готовятся к активным военным действиям в окрестностях

Хлань отметил, что в оккупированном Херсоне сейчас больше российских военных. Об этом сообщают находящиеся там херсонцы.

Концентрация их становится больше. Оккупанты в окрестностях Херсона начинают усиливать свои фортификационные сооружения и блокпосты,

– сказал он.

По словам депутата Херсонского облсовета, захватчики усиливают блокпосты не только материально, достраивая их, но и личным составом. То есть сейчас происходит увеличение концентрации войск оккупантов в самом Херсоне и в его окрестностях.

Оккупанты готовятся к активным военным действиям в окрестностях Херсона,

– заметил Хлань.

Он добавил, что руководство россиян упорно удерживает военные подразделения на правобережной части Херсонщины. Личный состав российской армии тем временем выискивает любые плавсредства, в частности, в гаражных кооперативах и лодочных станциях для того, чтобы во время контрнаступления ВСУ убегать на них через Днепр.

Обратите внимание! В США заявили, что успехи Украины в войне с россией и контрнаступление ВСУ не удивили союзников и партнеров. В Пентагоне убеждены, что контрнаступление ВСУ ошеломило скорее самих россиян.

Ситуация в Херсонской области: что известно

Украинские военные продолжают успешное контрнаступление на Юге. Уже известно, что почти вся Херсонщина находится под огненным контролем ВСУ. Более того, враг продолжает паниковать.

Недавно в Херсоне снова раздались взрывы. Это были удары наших войск по позициям россиян на Карантинном острове, где они разместили свои средства ПВО.

Коллаборанты тем временем сбегают с временно захваченных территорий на Юге Украины. Они вывозят семьи, все награбленное и больше не возвращаются.

Кстати – почти вся Херсонщина под огневым контролем ВСУ: смотрите видео