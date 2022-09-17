Зокрема, у Луганську ліквідували так званого "генпрокурора" сєргєя горєнка та його заступницю, повідомляє 24 канал. Своєю чергою, у Бердянську загинули заступник голови окупаційної адміністрації з питань ЖКГ олег бойко та його дружина людмила, яка була головою виборчої комісії.

Окрім цього, пролунали вибухи в тимчасово окупованому Херсоні. Окупанти заявили, що "приліт" був біля їхньої адміністрації. Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що там перебувало керівництво загарбників, зокрема колишній ефесбешник сєргєй єлісєєв.

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Подоляк прокоментував ліквідацію колаборантів

Радник очільника ОП в ефірі ютюб-каналу "Ходорковский Live" розповів, що до удару по окупаційній адміністрації у Херсоні, звичайно ж, причетні ЗСУ.

Як на мене, все, що зараз відбувається на окупованих територіях – це безпосередня робота з деокупації цих територій,

– заявив Подоляк.

Він зауважив, що називати горєнка "генеральним прокурором" – неправильно. Адже він – представник кримінального анклаву, тобто одного зі злочинних угруповань, яке просто отримало собі "на відкуп" посаду так званого генпрокурора.

"На мою думку, вся ситуація перевернулася з ніг на голову", – додав радник голови ОП.

За його словами, ситуація має такий вигляд:

активно зростають панічні настрої на окупованих територіях, особливо – в Донецьку та Луганську,

там починається перерозподіл та вивід власності – мародерство у великих обсягах.

Тому, на думку Подоляка, загибель горєнка швидше стосується внутрішніх суперечок між кримінальними угрупованнями або спроби росії знешкодити свідків воєнних злочинів, які коїли в Донецьку та Луганську протягом 8 років.

"Що стосується Бердянська. Безумовно, ми дивимося на ці території як на території, де є окупація. Відповідно, вважаємо все законними воєнними цілями. Не більше", – додав радник голови ОП.

За його словами, все те, що відбувається в Бердянську, Мелітополі чи Херсоні, є абсолютно законними воєнними цілями. Там немає жодних терактів чи кримінальних порушень.

Якщо там йде відпрацювання протестним рухом, як ми бачимо в Бердянську, або непрямий удар відповідної артилерії, як ми бачимо в Херсоні – все це є відпрацюванням конкретних воєнних цілей для того, щоб вкотре публічно продемонструвати бажання України звільнити свої території та важливість вчасно покинути ці території колаборантам і представникам російської окупаційної адміністрації,

– наголосив Подоляк.

Радник голови ОП підсумував, що бравурні заяви херсонського колаборанта кіріла стрємоусова про те, що він є ціллю ЗСУ – перебільшення. Адже гауляйтер – дрібний бандит та неважливий персонаж, який найближчим часом зникне з активної ротації пропагандистської компанії.

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