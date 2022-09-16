Про це сказав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що ліквідація горянка ймовірно пов'язана з втечею окупантів з Луганська.

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"Ліквідацію так званого "генпрокурора ЛНР" та його заступника у власному кабінеті варто розглядати не інакше як розбірки місцевих кримінальних угруповань, що не поділили награбоване майно напередодні масштабної втечі. Інша версія – зачистка росією свідків воєнних злочинів. Слідство покаже", – сказав Подоляк.

Що відомо про вбивство зрадника

За інформацією Центру стратегічних комунікацій, горєнко отримав важкі поранення й помер одразу у своєму кабінеті. Також загинула його заступниця єкатєріна стєглєнко.

Журналіст Андрій Цаплієнко розповів, що горєнко є зрадником України, якого могли завербувати російські спецслужби до 2014 року. Раніше колаборант понад 20 років працював в українських правоохоронних органах. Зокрема, у 2013 – 2014 роках керував відділом розслідування незаконного обігу наркотиків.

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