Об этом сказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что ликвидация горенко, вероятно, связана с бегством оккупантов из Луганска.

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"Ликвидацию так называемого "генпрокурора ЛНР" и его заместителя в собственном кабинете следует рассматривать не иначе как разборки местных уголовных группировок, не разделивших награбленное имущество накануне масштабного побега. Другая версия — зачистка россией свидетелей военных преступлений. Следствие покажет", — сказал Подоляк.

Что известно об убийстве предателя

По информации Центра стратегических коммуникаций, горенко получил тяжелые ранения и скончался сразу в своем кабинете. Также погибла его заместительница екатерина стеленко.

Журналист Андрей Цаплиенко рассказал, что горенко является предателем Украины, которого могли завербовать российские спецслужбы до 2014 года. До этого коллаборант более 20 лет работал в украинских правоохранительных органах. В частности, в 2013-2014 годах руководил отделом расследования незаконного оборота наркотиков.

Обратите внимание – в Луганске ликвидировали "генпрокурора" горенко: смотрите видео