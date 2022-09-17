В частности, в Луганске ликвидировали так называемого "генпрокурора" Сергея Горенко и его заместителя, сообщает 24 канал. В свою очередь в Бердянске погибли заместитель председателя оккупационной администрации по вопросам ЖКХ олег бойко и его жена людмила, которая была председателем избирательной комиссии.

Кроме этого, раздались взрывы во временно оккупированном Херсоне. Оккупанты заявили, что "прилет" был возле их администрации. Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что там находилось руководство захватчиков, в частности бывший эфесбешник Сергей Елисеев.

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Подоляк прокомментировал ликвидацию коллаборантов

Советник главы ОП в эфире ютюб-канала "Ходорковский Live" рассказал, что к удару по оккупационной администрации в Херсоне, конечно же, причастны ВСУ.

По-моему, все, что сейчас происходит на оккупированных территориях – это непосредственная работа по деоккупации этих территорий,

– заявил Подоляк.

Он отметил, что называть горенко "генеральным прокурором" – неправильно. Ведь он – представитель криминального анклава, то есть одной из преступных группировок, которая просто получила себе "на откуп" должность так называемого генпрокурора.

"По моему мнению, вся ситуация перевернулась с ног на голову", – добавил советник главы ОП.

По его словам, ситуация выглядит так:

активно растут панические настроения на оккупированных территориях, особенно в Донецке и Луганске,

там начинается перераспределение и вывод собственности – мародерство в больших объемах.

Поэтому, по мнению Подоляка, гибель горенко скорее касается внутренних споров между криминальными группировками или попытки россии обезвредить свидетелей военных преступлений, совершавшихся в Донецке и Луганске в течение 8 лет.

"Что касается Бердянска. Безусловно, мы смотрим на эти территории как на территории, где есть оккупация. Соответственно, считаем все законными военными целями. Не больше", – добавил советник главы ОП.

По его словам, все происходящее в Бердянске, Мелитополе или Херсоне является абсолютно законными военными целями. Там нет никаких терактов или уголовных нарушений.

Если там идет отработка протестным движением, как мы видим в Бердянске, или непрямой удар соответствующей артиллерии, как мы видим в Херсоне – все это отработка конкретных военных целей для того, чтобы в очередной раз публично продемонстрировать желание Украины освободить свои территории и важность вовремя покинуть эти территории коллаборантам и представителям российской оккупационной администрации,

– подчеркнул Подоляк.

Советник главы ОП подытожил, что бравурные заявления херсонского коллаборанта кирилла стремоусова о том, что он является целью ВСУ – преувеличение. Ведь гауляйтер – мелкий бандит и неважный персонаж, который в ближайшее время уйдет из активной ротации пропагандистской компании.

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