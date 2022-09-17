Про це 24 каналу розповів представник координаційного штабу щодо військовополонених Андрій Юсов. Він також зазначив, що Україна дотримується міжнародного законодавства, Женевських конвенцій і одразу оголошує про те, що ми готові до обмінів та готові робити все, аби повернути свої захисників, які потрапили до ворожого полону.
Читайте також ЗСУ взяли у полон на Харківщині тисячі окупантів, серед них є багато офіцерів, – ЗМІ
Так, українські наступальні дії на Харківському напрямку додають оптимізму – обмінний фонд поповнився, це факт. І кількісно, і якісно,
– зазначає Андрій Юсов.
За його словами, на разі, є різні групи – є такі, яких захопили у полон, є й непооодинокі випадки, коли росіяни самі здавались у полон.
Детальніше про ситуацію на Південному напрямку російсько-української війни: дивіться відео
Що відомо про український обмінний фонд
- Раніше у розвідці розповіли, що завдяки контрнаступу ЗСУ обмінний фонд лише поповнюється.
- Військовий експерт Павло Нарожний зауважив, що кількість полонених російських загарбників стрімко поповнюється не лише на Харківському напрямку, але й на Херсонському.
- Зараз немає інформації про те, скільки ЗСУ взяли окупантів у полон під час наступу. За словами Нарожного, зараз нібито звільняють СІЗО та трудові колонії на Заході України, щоб там розмістити російських полонених. Але це неперевірена інформація.