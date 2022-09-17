Про це 24 каналу розповів представник координаційного штабу щодо військовополонених Андрій Юсов. Він також зазначив, що Україна дотримується міжнародного законодавства, Женевських конвенцій і одразу оголошує про те, що ми готові до обмінів та готові робити все, аби повернути свої захисників, які потрапили до ворожого полону.

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Так, українські наступальні дії на Харківському напрямку додають оптимізму – обмінний фонд поповнився, це факт. І кількісно, і якісно,

– зазначає Андрій Юсов.

За його словами, на разі, є різні групи – є такі, яких захопили у полон, є й непооодинокі випадки, коли росіяни самі здавались у полон.

Детальніше про ситуацію на Південному напрямку російсько-української війни: дивіться відео

Що відомо про український обмінний фонд