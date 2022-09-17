Об этом 24 каналу рассказал представитель координационного штаба по военнопленным Андрей Юсов. Он также отметил, что Украина соблюдает международное законодательство, Женевские конвенции и сразу объявляет о том, что мы готовы к обменам и готовы делать все, чтобы вернуть своих защитников, попавших во вражеский плен.
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Так, украинские наступательные действия на Харьковском направлении добавляют оптимизма – обменный фонд пополнился, это факт. И количественно, и качественно,
– отмечает Андрей Юсов.
По его словам, на данный момент есть разные группы – есть такие, которых захватили в плен, есть и редкие случаи, когда россияне сами сдавались.
Детальнее о ситуации на Южном направлении российско-украинской войны: смотрите видео
Что известно об украинском обменном фонде
- Ранее в разведке рассказали, что благодаря контрнаступлению ВСУ обменный фонд только пополняется.
- Военный эксперт Павел Нарожный отметил, что количество пленных российских захватчиков стремительно пополняется не только на Харьковском направлении, но и на Херсонском.
- Сейчас нет информации о том, сколько ВСУ взяли оккупантов в плен во время наступления. По словам Нарожного, сейчас якобы освобождают СИЗО и трудовые колонии на Западе Украины, чтобы там разместить российских пленных. Но это непроверенная информация.